Piano di Sorrento, ascensori al porto: vicino accordo tra Comune e Acamir

Piano di Sorrento. E’ sempre più vicino il progetto che vedrà la realizzazione dei famosi ascensori che collegheranno il parcheggio di via delle Rose al Porto di Marina di Cassano. In queste settimane, secondo quanto riferisce Metropolis, il Comune di Piano potrebbe già arrivare all’accordo ufficiale con l’Acamir. La Regione Campania si è detta già pronta ad offrire un importante finanziamento, di circa 6 milioni di euro complessivi. La realizzazione del progetto in questione non solo permetterà di valorizzare il borgo di Marina di Cassano, ma permetterà di portare grandi benefici per quanto concerne la viabilità in Penisola Sorrentina.

Il sindaco Vincenzo Iaccarino dovrebbe a a breve firmare un accordo con l’ACAMIR, ovvero l’agenzia per la mobilità regionale e aderire al protocollo d’intesa. A disposizione dovrebbero essere sempre i famosi Fondi UE Pos-FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), per garantire la piena convergenza della Campania verso l’Europa dello sviluppo. Il Programma – adottato con decisione della Commissione Europea del 1 dicembre 2015 – definisce la strategia di crescita regionale individuando undici Assi prioritari di intervento.

Il sindaco Iaccarino si era così espresso in merito: “L’opera che riguarda il Comune di Piano di Sorrento, ossia la realizzazione della coppia di ascensori per il collegamento della Marina di Cassano con l’esistente parcheggio di interscambio in Via delle Rose, in aggiunta all’Ascensore del Mare già attivo, costituisce un’opera di fondamentale importanza per il radicale miglioramento delle condizioni di accessibilità al borgo di Marina di Cassano, in riferimento alle esigenze di mobilità dei residenti, degli operatori economici e dei turisti, con immediati benefici per la vivibilità e l’attrattività del borgo e conseguenti ricadute positive sull’economia cittadina e sull’ambiente, riducendosi drasticamente il numero degli autoveicoli in transito sulle rampe Marina di Cassano; inoltre tale opera ha anche la finalità di aumentare le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e di garantirne la fluidità, soprattutto nel periodo estivo