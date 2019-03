Continuano i successi per i giovanissimi atleti del team “Nuotatori del Golfo” di Piano di Sorrento. I ragazzi, infatti, sono stati impegnati lo scorso weekend a Portici per la terza Tappa Campioni Campani della FIN, la quale si è tenuta il 10 marzo 2019. Le gare a cui gli atleti hanno partecipato erano a Dorso e Rana, ed hanno conseguito le seguenti vittorie:

Oro di Leonilde Maresca ed Ercolino Annamaria 50 Rana

Argento per Schettino Luigi e Auriemma Arianna 50 dorso

Bronzo per De Maio Anna nei 50 Rana.

di 5 Galleria fotografica Piano di Sorrento, successo per i nuotatori del golfo









Sta riscuotendo tantissimo successo la struttura in questione, non solo per la preparazione degli atleti, ma anche per diverse iniziative promosse. E’ stata introdotta, ad esempio, la cosiddetta TMA, ovvero la Terapia Multisistemica in acqua (metodo Maietta). Si tratta di un nuovissimo approccio terapeutico a indirizzo evolutivo per soggetti con disturbi del neuro sviluppo, dello spettro autistico e delle relazioni. L’approccio in questione utilizza tecniche cognitivo-comportamentali non trascurando gli aspetti relazionali ed emotivi.Essa viene applicata in piscine pubbliche e private, in rapporto uno a uno con l’operatore TMA metodo Paolo Maietta e in un elemento naturale come l’acqua. Un metodo che è particolarmente congeniale per bambini che hanno disturbi del neuro sviluppo. L’operatore TMA metodo Maietta è preparato al fine di poter intercettare ed intervenire con “timing” precisi sui vari sistemi che regolano emozionalmente il bambino.