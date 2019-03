Piano di Sorrento. Addio a Pasquale Guidone “autista stimato”

Piano di Sorrento piange l’improvvisa scomparsa di Pasquale Guidone , 65 anni. “Autista stimato”, padre e marito esemplare. “Un grandissimo uomo”, i commenti . Commovente il riccordo di Gennaro Guidone “Voglio ricordarti con quel sorriso spontaneo che avevi,per me sei stato a parte di un fratello e nonostante i nostri conflitti di un tempo un padre, sempre pronto ad ascoltarmi e consigliarmi,ti voglio ricordare sempre per la pazienza e i consigli che hai avuto verso di me, ti ho sempre voluto bene nonostante il nostro orgoglio,Simone non avra piu il suo nonnino come ti chiamava lui ma so che da lassù ci guiderai ancora a tutti non riusciamo ancora a credere a tutto ciò, tvb.”

Domani alle 15,30 i funerali alla Trinità poi la sepoltura nel cimitero di Meta.

Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia tutta.