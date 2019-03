Piano di Sorrento 5 ori a Caserta per il nuoto. Nuotatori del Golfo, istruttrici top. E da Positano successo delle donne

Piano di Sorrento. La piscina dei campioni continua a raccogliere successi, su successi. Al torneo Fritz Dennerlain sono stati cinque gli oro , 3 artento, un bronzo. Oltre a Michele Maresca , con ben due medaglie d’oro, Luigi De Feo sui 200 e 50 stile ha portato un bel bottino a casa, Roberto Esposito un ora sui 100 rana, Raffaella Cuccaro 2 argenti su 200 stile e 100 dorso, Valentina Esposito un bronzo e 50 dorso , due donne di Positano che hanno dimostrato qualità e carattere. Ed è proprio con la perla della Costiera amalfitana che la piscina ha un rapporto ideale, centrale e vicina, alla fine del Cavone, ti permette di evitare il traffico poi parcheggi tranquillamente e gratuitamente nel verde degli aranceti del meraviglioso Camping dei Pini e ti trovi in una delle migliori e più qualificate piscine della Campania . . E c’è da dire che non hanno partecipato tutti gli atleti e atlete della piscina, fra cui il pilastro Barbara Lang . Brillano sempre gli ori del campione simbolo Michele Maresca, ma brilla anche dal punto di vista didattico e terapeutico la piscina del Camping dei Pini , guidata dai Nuotatori del Golfo, ha delle istruttrici insuperabili. Eccezionale lo staff dell’acqua Gim , ma non solo , l’assistenza terapeutica a 360 gradi in piscina che è davvero taumaturgica e riuscire a curarsi evitando o riducendo le medicine e le operazioni non è da poco, e noi ne siamo un esempio personalmente. Il nuoto porta grande beneficio anche a tutti i tipi di disabilità, ma non è solo questo. In penisola sorrentina solo qui si può ottenere il brevetto di salvataggio, e non è un brevetto tanto per darlo, abbiamo seguito gli allenamenti, anche con dirette sulla pagina facebook di Positanonews, qui si fa davvero sul serio. Complimenti a tutti.