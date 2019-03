Petizione contro i grandi bus in Costa d’Amalfi arriva sostegno Forza Italia

COMUNICATO STAMPA

Forza Italia sostiene l’ iniziativa sul traffico in Costiera

La buona politica deve essere per forza al fianco dei comitati promotori dell’ iniziativa che

chiede un piano traffico straordinario per la costiera amalfitana .Quando imprenditori turistici del

calibro di Vito Cinque decidono di scendere in prima linea per sensibilizzare le istituzioni su una

problematica così sentita , quello è un indicatore che la politica non sta assolvendo al proprio

dovere. Lunedì mattina avvierò per conto del mio partito una serie di iniziative tese alla risoluzione

della problematica , il nostro gruppo in consiglio provinciale chiederà al presidente Strianese di

rendersi parte attrice per favorire un confronto con il prefetto di Salerno sua eccellenza :

Francesco Russo, il quale già in diverse occasioni ha dimostrato una grossa attenzione nei confronti

della nostra divina.

Al tavolo del centro destra costiero già programmato per la prossima settimane ,inviterò i

quadri dirigenti dei vari partiti a sensibilizzare i propri riferimenti nazionali e Regionali per

spingere verso l’ attuazione di una serie di misure ,come quella della Ztl estesa,e quella della

limitazione dei bus di grossa stazza.

Contestualmente , solleciterò i parlamentari: Enzo Fasano,Gigi Casciello e Marzia Ferraioli ,

oltre alla vice presidente della camera Mara Carfagna ad intraprendere una serie di iniziative

parlamentari per veicolare interventi risolutivi,cominciando fornendo ad Anas, un elenco delle

priorità sulle opere da realizzare , con l’ accento su quei punti della costiera che hanno maggiore

problemi di traffico ,penso al tratto di Cetara , a quello di Minori /Castiglione , ad Amalfi centro ,

Praiano e Positano , ecc. non è possibile che anche su una problematica così seria , si scelga la

priorità degli interventi in merito all’ appartenenza politica dei singoli sindaci, la priorità deve

essere la risoluzione del problema traffico , cominciando dai maggiori punti di ingorgo.

Fin da subito invito tutti i cittadini della costiera a firmare la petizione :

Stop all’invasione dei pullman Gran Turismo Lungo la Statale 163 Amalfitana