PENISOLA SORRENTINA: DOPO UN ANNO RISOLTO IL MISTERO DEI DISCHETTI DI PLASTICA SULLE SPIAGGE

Erano stati trovati l’anno scorso dei dischetti di plastica arenati su gran parte della Penisola, dando origine ad un impatto ambientale non indifferente. Non sarebbe stato un caso infatti che la procura di Salerno abbia aperto un’indagine per disastro ambientale. La stessa indagine che avrebbe finalmente condotto alla risposta: a causare il disastro sarebbe stata una disfunzione nella progettazione tecnica del depuratore di Varolato, nei pressi di Capaccio. La perizia richiesta dai Pm è stata depositata e ora è nelle mani degli inquirenti. Sarebbero state chieste molte proroghe per esaminare la situazione e fare calcoli esatti, ma ora, finalmente, dovrebbe essere possibile definire di chi siano state le colpe, di fatto la procura scrisse un solo nome, ma dalle indagini emerge che più figure professionali dovranno rispondere della cosa. Non sarebbe finita qui, tanto è vero che il perito di fiducia degli inquirenti, il professore di Meccania razionale Paolo Masserotti, docente presso l’Università di Napoli Federico II, che avrebbe finora custodito le macchine sotto sequestro, sarebbe riuscito anche ad individuare il livello di inquinamento procurato all’ecosistema marino.