Penisola Sorrentina, primarie PD: ecco chi entrerà nella nuova assemblea regionale

Si sono svolte domenica scorsa le elezioni del Segretario e dell’Assemblea Nazionale e Regionale del Partito Democratico. I seggi sono stati aperti dalle ore 8 alle ore 20 e in Penisola Sorrentina i seggi disponibili erano:

MASSA LUBRENSE – Antica Residenza Cerulli, loc. Sant’Agata; SORRENTO – Largo Giovanni Paolo II, Corso Italia – lato Cattedrale; SANT’AGNELLO – Municipio, 1° piano, piazza Matteotti; PIANO DI SORRENTO – Biblioteca Comunale, via delle Rose; META – Circolo PD, piazza Vittorio Veneto, VICO EQUENSE – Corso Umberto I, 28.

Come abbiamo già riportato, nei sei comuni della Penisola Sorrentina si è prevalentemente seguito il trend nazionale, con una netta vittoria del neosegretario nazionale Nicola Zingaretti: sull’affermazione del governatore del Lazio è stato decisivo l’exploit di Sorrento. Zingaretti si è attestato sugli 828 voti di preferenza, 502 al Segretario uscente Maurizio Martina, mentre Roberto Giachetti si è fermato a quota 133.

Questo lo schema completo:

Vico Equense Zingaretti 191 Martina 114 Giachetti 24 Filippelli 118 Leo annunziata 176 De Caro 21

Meta Zingaretti 111 Martina 260 Giachetti 11 Filippelli 42 Leo annunziata 320 De Caro 10

Piano di Sorrento Zingaretti 127 Martina 38 Giachetti 20 Filippelli 92 annunziata 63 de caro 23

Sant’Agnello Zingaretti 48 Martina 51 Giachetti 12 Filippelli 16 Leo Annunziata 85 De Caro 3

Sorrento Zingaretti 329 Martina 36 Giachetti 50 Filippelli 196 Leo Annunziata 123 De Caro 50

Massa Lubrense Zingaretti 85 Martina 3 Giachetti 16 Filippelli 88 Leo Annunziata 7 De Caro 4.

Ecco, inoltre, chi tra i candidati locali è riuscito ad entrare nella nuova assemblea regionale del PD campano. Si tratta di: Gianvito Gargiulo, coordinatore del circolo Pd di Massa Lubrense (lista Piazza Grande con Armida Filippelli), Angela Aiello, assessore di Meta e Pietro Gnarra primario dell’ospedale di Sorrento (lista Su Dem a sostegno di Leo Annunziata).

Grande soddisfazione anche per Stefania Astarita la quale non è riuscita ad entrare in assemblea regionale solo perché non era stata inserita tra le prime delle liste “bloccate”.