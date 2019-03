Penisola Sorrentina, nasce Consorzio per la tutela e valorizzazione dell’olio: si punta a marchio DOP

Una importante iniziativa quella promossa da “GAL – Terra Protetta”. In questi giorni, infatti, è stato inviato un avviso esplorativo per sondare il terreno circa la possibilità della costituzione di un consorzio per valorizzare e tutelare l’olio extra vergine della Penisola Sorrentina. Nell’avviso si legge:

“Il GAL Terra Protetta S.c.a.r.l., (Gruppo di Azione Locale (GAL) costituito ai sensi degli art. 32-35 del Reg. (UE) 1303/2013), con il presente Avviso, intende promuovere tra i produttori, i molitori cd gli imbottigliatori di Olio Extravergine d’Oliva della penisola sorrentina, la costituzione, ai sensi dell’Art. 2602 e successivi del Codice civile e della legge 21/12/99 n. 526 e decreti attuativi, di un Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta, denominato più semplicemente con lo stesso valore “CONSORZIO DI TUTELA DELL’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DELLA PENISOLA SORRENTINA A DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA”.

Il Consorzio sarà regolato da proprie norme statutarie e relativo regolamento nonché dalle disposizioni di legge in materia, in particolare dall’art. 14 Legge 21 dicembre 1999 n. 526 e decreti attuativi del Ministero Politiche Agricole. Possono produrre manifestazione d’interesse alla costituzione del Consorzio, come da modello allegato, i produttori olivicoli, i molitori e gli imbottigliatori di olio cxtravergine d’oliva “Penisola Sorrentina” D.O.P., che svolgono la loro attività nel territorio di produzione dell’olio “Penisola Sorrentina” D.O.P., secondo ie modalità stabilite nel disciplinare di produzione e che siano inseriti nel sistema dei controlli dell’Organismo autorizzato. I Soggetti interessati (produttori olivicoli, molitori e imbottigliatori di olio extravergine d’oliva) a manifestare dunque interesse alla pariecipazione nella costituzione del CONSORZIO DI TUTELA DELL’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DELLA PENISOLA SORRENTINA A DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA(D.0.P.)” ed a compilare il modulo allegato per l’inoltro al Gal Terra Protetta, il quale, valutata la possibilità di procedere, inviterà le aziende interessate ad un successivo incontro propedeutico alla definizione e costituzione del Consorzio di che trattasi”.