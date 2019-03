Penisola Sorrentina. Un video denuncia è stato pubblicato da Gigi Salvi sul suo profilo Facebook. Gigi è un disabile che ha voluto raccontare il calvario burocratico che ha dovuto subire per prenotare delle fisioterapie presso l’ASL.

“Voglio raccontarvi le storture del sistema – ha detto Gigi – Per prenotare le fisioterapie ho dovuto prima prenotare visita medica dal neurologo, almeno due mesi in lista d’attesa, per poi sottopormi alla visita e ottenere il documento del medico che mi prescrive le fisioterapie necessarie.

Con questo documento mi sono recato all’ASL, in questo caso a Sant’Agnello, e sono dovuto rimanere più di tre ore in attesa perché è previsto che i numeri per la fila vengano rilasciati solo alle 14,15, per poi cominciare a far entrare alle 14,30. Il problema è che i numeri non si trovano già dalle 14 perché ne consegnano solo in alcuni giorni, per determinate quantità. Al di fuori di questi orari e giorni, non c’è possibilità di ottenere il numero. Un casino mondiale per un mio diritto. E’ uno schifo”.