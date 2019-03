Penisola sorrentina. Tra gli arrestati nell’operazione “Terra delle Sirene” di questa mattina anche dei minorenni e delle ragazze

Penisola sorrentina. Nell’inchiesta denominata “Terra delle Sirene” che alle prime ore di oggi ha portato all’arresto di 26 persone risultano coinvolti anche dei soggetti minorenni e delle ragazze. L’indagine è stata condotta dai carabinieri di Sorrento e Castellammare di Stabia coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. Tutti gli arrestati devono rispondere a vario titolo dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, coltivazione e produzione di stupefacenti, estorsione, danneggiamento, furto e minacce. Per 14 di loro si sono aperte le porte del carcere, altri 3 sono ristretti agli arresti domiciliari, 3 soggetti a divieto di dimora e 6 sono sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tre donne sono oggetto di misure cautelari e fra di esse vi è Viviana De Liso che fa parte del gruppo di spacciatori insieme a Mario Molinari, Luigi Cioffi e Filippo Caccioppoli. I quattro sono legati a Fabio Di Martino, figlio di Leonardo o’ lione, boss dei Monti Lattari. Le indagini hanno accertato almeno un centinaio di cessioni di stupefacenti ed in alcuni episodi risulta attivo anche un soggetto minorenne, parente di Molinari, Inoltre, tra coloro che ponevano in essere atti intimidatori a Vico Equense nei confronti di spacciatori concorrenti risulta anche un altro minorenne. Ancora molti i particolari che dovranno emergere sull’indagine che ha scosso l’intera penisola sorrentina.