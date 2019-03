Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, positive le analisi ARPAC: acque di qualità eccellente

Le acque della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina sono eccellenti. E’ questo il verdetto delle analisi ARPAC che è stato reso noto in questo giorni. Una notizia eccezionale in vista della prossima stagione estiva: l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ha effettuato nuovamente i controlli nei territori sopracitati e questa volta l’esito è stato eccellente. La mappa interattiva consultabile sul sito dell’ARPAC parla chiaro: mare eccellente in Costiera Amalfitana, tra Ravello, Positano, Amalfi, Maiori, Minori e Atrani; e mare eccellente in Penisola Sorrentina, tra Sorrento, Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Massa Lubrense e Sant’Agnello. Nuovi controlli ci saranno poi ad aprile e durante tutta l’estate.

La pubblicazione dei dati sullo stato delle acque di balneazione risponde all’esigenza di fornire in tempi rapidi alle istituzioni e all’utenza i dati sulla qualità del mare che emergono dall’attività di monitoraggio condotta dall’ARPAC in ogni stagione balneare. Il giudizio di idoneità di inizio stagione balneare, espresso in delibera, deriva dall’analisi statistica degli ultimi quattro anni di montoraggio in base agli esiti esiti analitici di solo 2 parametri batteriologici: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali. Tali parametri sono stati considerati dall’organizzazione Mondiale della Sanità indicatori di contaminazione fecale più specifici rispetto a quelli (Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali, Salmonella, Enterovirus, pH, fenoli, tensioattivi, oli minerali, ossigeno disciolto, colorazione e trasparenza) ricercati con la vecchia normativa, il DPR 470/82.

Le acque di balneazione sono state così classificate secondo le classi di qualità previste dalla norma: Scarsa, Sufficiente, Buona, Eccellente e riportate in forma tabellare negli allegati della suddetta delibera regionale. Relativamente alla classe in cui ricade ogni acqua sono previste diverse modalità di gestione e monitoraggio e l’eventuale adozione di misure di risanamento mirate alla tutela della salute dei bagnanti. Le acque “non idonee alla Balneazione”, ad inizio stagione balneare 2019, sono quelle che risultano di qualità “scarsa”. Per ciascuna acqua di balneazione classificata «SCARSA», ai sensi del D.lgs 116/08, le Amministrazioni comunali dovranno adottare, ad apertura della stagione balneare, le seguenti misure:

adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento;

individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»;

adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;

garantire l’informazione al pubblico.