Penisola Sorrentina: Addio a Luigi, uno dei dodici ospiti del Centro di igiene mentale chiuso mesi fa

Uno dei primi “trasferiti” dell’ormai inesistente Centro di igiene mentale di via L. Di Maio ci ha lasciati. Ora Luigi starà sicuramente fumando la sua inseparabile sigaretta dal cielo. Da Sorrento , dove aveva i suoi punti di riferimenti , è stato spostato di forza in altra sede, cambiare ambiente in maniera drastica per chi ha problemi psichici può avere conseguenze drammatiche e così è stato.

A dare il triste annuncio il gruppo facebook Gli Amici del Centro di Igiene Mentale:

Sono trascorsi solo quattro mesi da quando il primo ospite del centro di igiene mentale e’ stato trasferito. In pochi giorni si e’ proceduto all’esportazione di tutti, il centro ha chiuso, qualcuno dice “si e’ trasferito” (assurdo eufemismo) per stare in pace con la coscienza così da poter dimenticare subito e voltare pagina. Oggi pero’, la coscienza sopita di chi ha permesso la chiusura e l’esportazione di 12 ricoverati indifesi, quella coscienza, deve dar conto al primo decesso, la morte di una innocua persona che aveva il grande difetto di “dare fastidio” perché chiedeva i soldi per un caffe” ad alta voce. Riposa in pace Luigi

Noi di Positanonews vogliamo fare le nostre più sentite condoglianze. Addio Luigi, riposa in pace.

Anche Rosario Lotito

Stamane il caro Luigi ci ha lasciato, dopo anni che girava per Sorrento, a quanti di noi era solito chiedere una sigaretta, era parte della comunità, il corso Italia per lui era casa e tutti noi cittadini eravamo la sua famiglia. Purtroppo vittima di una sanità malata, fatta di leggi e cavilli, vittima della indifferenza e menefreghismo di chi poteva e non ha fatto nulla per far si che potesse restare a Sorrento presso il centro di salute mentale di via del mare, quel centro che per lui e per i tanti ospiti, era casa e i Sorrentini la famiglia A voi che avevate la possibilità di evitare questa vergognosa chiusura del DSM come fate a dormire, a guardarvi allo specchio?

Riposa in Pace Luigi.

Foto Annamaria Vinaccia