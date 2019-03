Paura a Castellammare per un camion incendiato sulla panoramica

Paura in via Panoramica a Castellammare di Stabia, autista salvo per miracolo perchè è uscito dal camion pochi istanti prima che si incendiasse. L’uomo alla guida del camion che stava facendo il giro di consegne di bibite è immediatamente sceso dal mezzo. In pochissimi secondi le fiamme hanno divorato l’abitacolo e le fiamme sono arrivate fino a un’auto, una Fiat Punto, che era parcheggiata a pochi metri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare, non poco, per domare l’incendio.