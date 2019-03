Parte oggi il Reddito di Cittadinanza, i pagamenti fra un mese in cibo. I CAF in affanno, Sorrento e Vico . Ecco tutti i particolari

Il nostro consiglio? E’ quello di far la domanda fra qualche giorno, passata l’ondata che metterà in tilt uffici, Inps, CAF etc. Parte oggi il Reddito di Cittadinanza, i pagamenti fra un mese in cibo. I CAF in affanno. Ecco tutti i particolari Si parla di tre milioni , ma saranno molti in meno. I CAF sono in affanno, ascoltati da Positanonews quelli della Penisola sorrentina, Sorrento e Vico Equense “Non è semplice acquisire tutti i dati e sono molti meno di quelli che si pensa che hanno tutti i requisiti, in ogni caso è un lavoraccio”. Non solo per i CAF ma anche per la Posta . La domanda potrà essere presentata a partire da oggi e agli sportelli postali si preparano a fronteggiare l’assedio. Le Poste hanno consigliato ai cittadini che hanno diritto al sussidio di presentarsi in ordine alfabetico. In diversi uffici sono stati affissi degli avvisi con la scansione dei turni. L’amministratore delegato di i Postepay, Marco Siracusano, ha spiegato che si tratta di «uno strumento pensato per dare un beneficio al cittadino» per evitare che tutti si affollino «il primo giorno». Si tratta di una suddivisione in una decina di giorni che però, ha spiegato il manager, è soltanto «suggerita» per rendere più fluido un afflusso che nel primo giorno sarà «sicuramente straordinario». Anche l’Inps ieri ha provato a inviare segnali rassicuranti. L’Istituto ha detto che sarà in grado di trasmettere a Poste Italiane il flusso degli ordinativi di accreditamento sulle carte del reddito di cittadinanza già dal 15 aprile prossimo, in anticipo rispetto a quanto originariamente programmato. Le carte, per il momento, potranno essere usate solo per comprare generi alimentari presso i negozi convenzionati e farmaci con lo sconto del 5%. Anche se il ministero ha fatto sapere di essere al lavoro per allargare i beni anche all’abbigliamento.

LE POLEMICHE

La polemica era montata due giorni fa, quando la consulta dei Caf, che affiancheranno l’Inps nell’accoglimento delle richieste, aveva spiegato che prima del 26 aprile l’Istituto non sarebbe stato in grado di trasmettere l’esito delle richieste. In questo modo i soldi sulla tessera non sarebbero potuti arrivare prima di maggio. L’Inps, invece, ha fatto sapere di aver già predisposto le procedure informatiche che consentiranno la ricezione delle domande. Queste potranno essere presentate: agli sportelli postali utilizzando il modulo cartaceo predisposto dall’Inps stesso e pubblicato sul sito Internet; on-line sul sito del Ministero del Lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it, tramite le credenziali SPID 2 e presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF)«. L’Inps ieri ha ricordato che prima di presentare domanda gli interessati dovranno avere presentato una Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) finalizzata al rilascio di Isee. Non sarà necessario – si legge ancora nella nota – allegare alla domanda alcun documento, né l’attestazione Isee, che verrà abbinata alle domande in modalità telematica direttamente dall’Inps. Le domande presentate saranno trasmesse direttamente all’istituto nazionale di previdenza che eseguirà la verifica dei requisiti e provvederà ad accoglierle o rigettarle. Per le domande accolte – infine – Poste Italiane inviterà gli interessati presso i propri sportelli per il ritiro della carta del reddito di cittadinanza.

LA CONVOCAZIONE

La convocazione, hanno spiegato ieri le Poste, avverrà con una mail o con un sms. Resta il nodo dei navigator. Il ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, ha proposto alle Regioni di abbassare la quota di assunzioni dirette da 6 mila a 4.500. Ma dai governatori, che dovranno inserire i coach all’interno dei centri per l’impiego, è arrivato ancora una volta un diniego. Un’iniezione del genere di lavoratori precari sarebbe difficile da gestire. Per quanto riguarda i requisiti da possedere per poter far domanda per il reddito, infine, sono oramai cristallizzati: un Isee inferiore a 9.360 annui se si è single, un reddito familiare inferiore a 6.000 euro.

Al via la presentazione delle domande per ottenere il Reddito di Cittadinanza. Ma al via anche il caos. La paura più grande è che a non reggere sarà prima di tutto la tecnologia e infatti già ieri mattina la piattaforma Spid dell’Inps è andata in tilt più volte nell’arco della giornata, anche per coloro che avevano un codice di primo livello, come ammette Vincenzo Caniglia, segretario nazionale del sindacato Silced e Caf nazionale «Zerocarta Caf». Per oggi, quindi, si ipotizza un down totale, con il server non in grado di reggere all’enorme flusso di connessioni e dati. E poi si temono le code. Chi opterà per la consegna a mano delle domande, potrà recarsi negli uffici postali e nei Centri di Assistenza Fiscale. A Napoli, meno del 50 per cento dei Caf sono pronti per accogliere le domande, e nell’area Est alcuni cittadini si sono organizzati autonomamente: su un foglio hanno segnato i nomi di coloro che dovranno consegnare la domanda al centro del quartiere, abbinato a un numero di ingresso negli uffici, così da evitare ressa e litigi. Agli uffici postali invece si parte coi cognomi che iniziano con «A» e «B», ma saranno comunque accettate le domande di persone con iniziale differente. Qui ci si aspetta «un’ondata di utenti come nel giorno in cui dobbiamo consegnare le pensioni» fanno sapere da Poste Italiane e maggiori assembramenti si attendono nella sede centrale di piazza Matteotti. Il consiglio valido per tutti è «inutile accalcarsi: la regola chi prima arriva meglio alloggia non vale, perché le domande saranno trasmette tutte il 25 marzo» spiega Caniglia.

SPID GIÀ IN TILT

È un guazzabuglio di acronimi, sigle, regole. Tanto per i cittadini quanto per gli addetti ai lavori. Ora che è arrivato il giorno in cui si possono presentare le domande, il caos coinvolgerà tutti: il sito realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e poi uffici postali e Caf per chi preferisce consegnare a mano le domande. A dire il vero, già ieri ci sono stati problemi di connessione con la piattaforma Spid dell’Inps, ossia il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un’identità digitale unica, i servizi online della pubblica amministrazione e dei privati accreditati, e oggi si teme che il server potrebbe non reggere.

METÀ CAF PRONTI

«A livello nazionale circa il 50 per cento dei Caf sono pronti per accogliere le domande. A Napoli la percentuale scende ancora un po’, poiché sia tecnologicamente (occorre un software dedicato) che professionalmente (gli operatori stanno seguendo corsi di formazione ancora oggi) non tutti si sono mossi con anticipo» precisa il segretario nazionale Caniglia. «Questo perché l’accordo tra Inps e Consulta nazionale dei Caf è stato siglato soltanto lunedì, e appena venerdì scorso c’era stata la consegna di una bozza di convenzione che prevede un compenso unitario di 12,2 euro per ogni modello Rdc con Isee inferiore a 9.360 euro». Nel documento siglato dalle parti c’è scritto che «garantiranno assistenza a partire dal 6 marzo» ma molti Caf ancora non hanno ricevuto comunicazioni su come operare e non hanno il software. La signora Enza è andata a quello di Materdei per conto della figlia: «Domani potrebbe consegnare la domanda alle Poste perché il cognome inizia per A, ma non può andarci. Speravo potesse venire qui, ma mi hanno detto che non è possibile. Pazienza, vedremo come fare».

I NUMERI D’INGRESSO

Per ovviare a questo problema nell’area Est del capoluogo campano alcuni cittadini si sono organizzati prendendo nomi e assegnando numeri di ingresso al Caf del quartiere. «Credono così di evitare possibili litigi. Spero solo che non si perderà il controllo, perché è un guerra tra poveri» ammette Caniglia. Al Caf Uil di via Fiorentini c’è solo una persona in fila per il Reddito di Cittadinanza. Guido racconta la sua triste storia di ex agente di commercio che a 50 anni si è ritrovato in mezzo alla strada «perché con la crisi economica molte aziende hanno chiuso. Vivo in un monolocale da solo, faccio pasti caldi andando da mia madre o amici, ma la mia è sopravvivenza. Sono venuto a chiedere informazioni sul contratto d’affitto perché non ce l’ho, essendo la casetta di proprietà materna». Un dubbio che si somma a quello di Alfredo dei Quartieri Spagnoli, che domani presenterà domanda alle Poste «pur non avendo un contratto di affitto, perché sono al nero da ormai dieci anni, e ogni volta che l’ho chiesto il proprietario mi ha detto indicato la porta se non mi stava bene. Come me, ce ne sono tanti altri. Spero che per questa cosa non mi neghino un’opportunità per avere una vita un poco più dignitosa».