Padova, schianto in auto con la mamma: la piccola Sara muore 3 mesi dopo lo schianto

La piccola Sara non ce l’ha fatta ed è morta a Padova dopo 3 mesi dell’incidente nell’auto della mamma. Coinvolta in un incidente stradale il 14 dicembre scorso, Sara Retani, la bimba di 15 mesi ricoverata all’ospedale di Padova, non ce l’ha fatta: è morta giovedì notte, 90 giorni dopo lo schianto. Alla guida dell’auto c’era la mamma, Elena Marchioro (di Grisignano, nel vicentino), che aveva accusato un malore durante un sorpasso ed era finita contro un muretto a Monselice.

