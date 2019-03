Outcast , l’ultimo templare . Stasera il film con Nicolas Cage. Tutti i particolari e il legame con la Costa d’ Amalfi Pellicola incentrata sulle vicende di un cavaliere medievale reduce dalle Crociate ed esordio alla regia del premiatissimo direttore e coreografo di stuntman Nick Powell, Outcast – L’ultimo templare è uscito nel 2014 ed è un prodotto pensato principalmente per i mercati orientali Uscirà questa sera su Italia Uno. C’è un legame con la Costa d’ Amalfi, i Cavalieri di Malta e Fra Gerardo Sasso , originario di Scala in Costiera amalfitana, la città del castagno di fronte Ravello, insomma legami che si intrecciano nella notte dei tempi con l’ Antica Repubblica Marinara d’ Amalfi .

Durante il XII secolo, quando l’erede al trono imperiale cinese diventa bersaglio del disprezzato fratello maggiore, le uniche speranze di salvezza del giovane principe sono riposte nella protezione della sorella e nell’aiuto del riluttante e, ormai stremato, guerriero crociato Arken. Costui, per assicurare al principe il suo regno e difenderlo dalla morte, dovrà vincere prima i propri demoni personali e poi farsi alleato Gallain, un leggendario crociato trasformatosi in bandito.

Nel ruolo del protagonista c’è Hayden Christensen, il non proprio fortunatissimo interprete di Anakin Skywalker/Darth Vader nella trilogia prequel di Star Wars (quella uscita tra il 1999 e il 2005, per intenderci), qui in una delle sue interpretazioni più recenti nonostante Outcast risalga ormai al 2014.

Ad affiancarlo, nel ruolo di Gallain, c’è il nome più grosso del cast, quello di Nicolas Cage (Face/Off, The Family Man, Il mandolino del capitano Corelli, Il genio della truffa, Il mistero dei templari e moltissimi altri), il quale si sta dedicando soprattutto alle produzioni direct-to-video negli ultimi anni. A completare il quadro ci sono Liu Yifei (prossimamente nei panni di Mulan nella trasposizione dal vero del celebre film animato Disney) che interpreta la principessa protagonista della vicenda, l’attore specializzato in arti marziali Andy On nel ruolo di Shing e il canadese Byron Lawson (Snakes on a Plane, A Dangerous Man).

Outcast – L’ultimo templare, curiosità

Produzione congiunta cino-americo-franco-canadese, per Outcast – L’ultimo templare è stato previsto (almeno) un sequel prima ancora che uscisse nei cinema. Fin qui nulla di particolarmente strano: negli ultimi anni, spesso e volentieri, i vari studios hanno lanciato progetti così ambiziosi da prevedere a tavolino anche più di un sequel o uno spin-off, basti pensare all’enorme disegno Marvel o al rilancio di Star Wars messo in cantiere dalla Disney.

La peculiarità del film di Nick Powell è che il sequel è stato annunciato come se fosse certo ma poi non si è mai fatto, probabilmente a causa del non esaltante riscontro al botteghino avuto in Cina, principale mercato di destinazione della pellicola. Ha divertito particolarmente i critici la pettinatura francamente improbabile esibita da Cage nel film, definita dall’esperto di Cinema del Los Angeles Times Gary Goldstein come: “La meno lusinghiera acconciatura da film che Nicolas Cage abbia mai esibito”.

Outcast – L’ultimo templare, la recensione

Il film è passato sostanzialmente inosservato in Occidente, dov’è uscito con la formula del direct-to-video, mentre ha deluso le aspettative per quanto riguarda il botteghino in Cina e negli altri paesi dove ha avuto una distribuzione cinematografica. Ha avuto recensioni sostanzialmente negative un po’ dappertutto e lo testimonia Rotten Tomatoes, che riporta il 5% di pareri favorevoli assegnatigli dai critici e il comunque più incoraggiante 21% del pubblico mentre conferma il parere non positivo anche IDMb, che gli assegna un poco lusinghiero 4,6 su 10. TvZap non se la sente di promuovere il film e regala alla pellicola un 5 di incoraggiamento.