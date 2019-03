Ousseynou Sy ed il carcere di san Vittore

Riceviamo e pubblichiamo un pensiero di Gaspare Apicella su Ousseynou Sy, l’uomo che ha tentato la strage dei bambini del bus vicino Milano qualche giorno fa.

Il Corriere della Sera ,in un articolo di Maurizio Giannattasio, riferisce che l’arrestato , Ousseynou Sy, autore della tentata strage in cui erano stati coinvolti i bambini che occupavano un bus ,si lamenta di non aver potuto chiudere occhio per tutta la notte causa un lancio di uova ed arance contro la porta della sua cella: segno evidente che gli altri detenuti non sopportavano la sua presenza in quel branco.

Guai a chi tocca i bambini, è stato da sempre il motto vigente in ogni casa di reclusione.

E con chi si lamenta il recluso? con un politico che era andato, il giorno dopo l’accaduto, a fargli visita. NOI PENSIAMO CHE IL TUTTO NON ABBIA BISOGNO DI COMMENTO