ORA LEGALE: ci siamo, sta per tornare. Ma ecco spiegato SE e QUANDO verrà ABOLITA

Tra poco più di due settimane, Domenica 31 Marzo 2019 alle ore 2:00 scatterà l’ORA LEGALE, quando cioè dovremo spostare in avanti le lancette degli orologi di un’ora, passando direttamente alle ore 3:00. Dormiremo dunque un’ora in meno alla mattina ma godremo di più luce alla sera, con le giornate che si allungheranno sempre di più fino al Solstizio d’Estate, Venerdì 21 Giugno. Attenzione a qualche piccolo disturbo legato all’insonnia e allo stress dovuto all’ora in meno di sonno, recuperabile comunque in breve tempo.

Quest’anno potrebbe essere l’ultima volta in cui dovremo adeguare l’orologio (due volte all’anno) in quanto con la Direttiva Europea 2000/84/CE, la Commissione Europea sta vagliando l’abolizione dell’obbligo del cambio d’orario, lasciando così la possibilità ad ogni Stato facente parte dell’Unione Europea di scegliere se continuare ad usufruire o meno di tale convenzione.

L’Italia al momento non si è ancora totalmente schierata in quanto tramite il passaggio d’orario, il nostro Paese godrebbe di in un consistente risparmio energetico, grazie al minor uso dell’elettricità per l’illuminazione, con ricadute positive anche dal punto di vista ambientale. Infatti secondo uno studio condotta dalla Società Terna, grazie a questa convenzione, l’Italia ha risparmiato in un anno circa 567 milioni di kilowattora con una forte riduzione di circa 320 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica (uno dei principali gas climalteranti responsabili del cambiamento climatico) emessa nell’atmosfera.

Per il momento la Commissione trasporti del Parlamento europeo ha votato a favore della proposta della Commissione di abolire il cambio dell’ora e dare a ogni Stato la possibilità di decidere quale orario adottare, ma ha rinviato l’entrata in vigore al 2021. La parola passa ora al Parlamento europeo, che dovrà votare definitivamente la proposta. Per quest’anno, dunque, l’ora legale entrerà in vigore domenica 31 marzo e terminerà domenica 27 ottobre 2019.