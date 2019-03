Operazione anti droga con elicottero su Vico Equense. Ecco i nomi, tanti della Penisola Sorrentina

Vico Equense . Stanotte una vasta operazione dei Carabinieri con un elicottero che ha sorvolato per tutta la notte la nostra città, girando avanti ed indietro, insieme a decine e decine di sirene che hanno attraversato le strade cittadine.

STANATE MOLTE PIANTAGIONI

Un’operazione per stanare le piantagioni a fini di spaccio, coltivazione e produzione di stupefacenti. Eseguita dai carabinieri della compagnia di Sorrento, agli ordini del capitano Marco La Rovere, l’operazione corona un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata nel corso della quale sono state effettuate decine di riscontri, intercettati e sequestrati carichi di cocaina, hashish e marijuana, individuate e distrutte migliaia di piante di cannabis coltivate nelle zone impervie del Monte Faito, identificati mandanti e autori di spedizioni punitive contro spacciatori concorrenti. Le indagini culminate nella retata odierna, hanno preso il via all’inizio del 2018 da alcuni incendi di auto e piccoli danneggiamenti verificatisi negli ambienti degli spacciatori di Vico Equense.

TENTATIVO DI INVASIONE TERRITORIALE IN PENISOLA SORRENTINA

I carabinieri, grazie anche all’ausilio di intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche, hanno appurato il tentativo di invasione territoriale in atto. Le indagini hanno in particolare ricostruito centinaia di cessioni di droga, trasferimenti di stupefacente, ingenti pagamenti di contanti a produttori e fornitori, aggressioni tra malavitosi proprio per ottenere il controllo criminale del territorio. L’inchiesta ha portato a 26 arresti.

IL PRESUNTO CAPO FABIO DI MARTINO

Secondo le indagini come trapelate . Era Fabio Di Martino, il figlio del boss narcos dei Monti lattari, Leonardo di Martino o’ lione a controllare il traco

di droga con la penisola sorrentina. Con lui il suo fedelissimo Mario Molinari di Vico Equense. Il figlio del boss

era in attesa della rideterminazione della pena nell’ambito del processo Golden gol così come sancito dalla

Cassazione lo scorso anno. Il processo è in Appello essendo stato condannato a 7 anni di carcere. Dove però

oggi vi è tornato con l’accusa di traco di droga, estorsione e minacce. Le indagini hanno permesso di

individuare migliaia di piante di cannabis coltivate sul Monte Faito, di sequestrare ingenti carichi di droga e di

fare luce su diversi atti intimidatori e aggressioni contro spacciatori concorrenti.

I NOMI DEGLI INDAGATI

Mario Molinari – Vico Equense

Luigi Cio – Vico Equense

Mattia Leone – Vico Equense

Vincenzo Savarese- Vico Equense

Vittorio Savarese – Vico Equense

Filippo Caccioppoli – Vico Equense

Viviana De Liso – Sorrento

Luigi Iaccarino – Piano di Sorrento

Veronica Silvestri – Sant’Agnello

Giovanni Celentano- Vico Equense

Ciro Cinque – Vico Equense

Luigi Di Martino – Gragnano

Francesco Porzio – Vico Equense

Salvatore Di Martino – Gragnano

Fabio Di Martino- Gragnano

Raffaele Ciampa – Vico Equense

Giuseppe Di Somma – Castellammare di Stabia

Giuseppe Di Martino – Vico Equense

Ugo Rapicano – Vico Equense

Aniello Vanacore -Vico Equense

Enrico Longobardi – Vico Equense

Francesco Astarita – Vico Equense

Francesco Pio Turno -Vico Equense

Raffaella Vicino – Vico Equense

Michele Arpino – Vico Equense

Giuseppe Guardato – Vico Equense

Eugenio Cio – Castellammare di Stabia

Michele Donnarumma – Vico Equense