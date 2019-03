Oggi comincia la Primavera , ecco perchè il 20 e non il 21… La giornata è uggiosa, ma si sente la Primavera, come vediamo nelle foto di Cristina d’ Aiello a Positano in Costiera amalfitana .

Primavera scatta alle 22:58, quando la parte di terra illuminata dal sole e la restante al buio, saranno identiche l’Equinozio di Primavera, ovvero il passaggio dall’inverno alla nuova stagione, avviene quando la linea d’ombra che divide la zona della Terra illuminata dal Sole da quella in cui è notte taglia contemporaneamente Polo Nord e Polo Sud.

ABITUATI AL 21

Ci hanno sempre detto l’Equinozio avviene il giorno 21, forse per convenzione o per semplificare il tutto, anche se questo non è sempre vero.

Il caso di quest’anno, infatti, non è una novità assoluta. Per lunghi periodi, e in maniera ciclica, capita che l’arrivo della nuova stagione avvenga un giorno in anticipo.

In realtà ci saranno anni nei quali la Primavera arriverà addirittura il 19 di marzo. Se vi state chiedendo il perchè, di seguito proveremo a darvi una spiegazione.

Il nostro calendario prevede 365 giorni in un anno, fatto salvo per gli anni bisestili che contano l’aggiunta del 29 di Febbaio.

La rivoluzione della Terra però dura 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 49 secondi. Queste ore in più vengono recuperate con l’anno bisestile, ma questo fa si che eventi come l’Equinozio, comprensibilmente anche quello d’autunno, avvengano in maniera anticipata.

Com’è immaginabile nei prossimi anni ci sarà il riallineamento con la Primavera che inizierà il 20 di Marzo. La giornata di oggi è molto attesa, non solo per l’arrivo della nuova stagione, ma anche perche nella notte, intorno alle 2:45 circa, ci sarà la Superluna.

Uno spettacolo atteso da milioni di persone che, nonostante l’ora tarda, rimarranno sveglie per ammirare la bellezza e l’immensità del fenomeno.

Buona Primavera a tutti