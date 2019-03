Non solo Brillante . A Vico Equense chiuso anche un ristorante. La parola spetta ai comuni

Meta, Sorrento. Mentre ancora non si sa nulla sulla possibile riapertura della apprezzata pasticceria da “Brillante” emergono elementi che fanno pensare a interventi generalizzati e non mirati solo a loro. Proprio nei giorni dell’intervento a Brillante, anche un ristorante sulle colline di Vico Equense è stato chiuso. Ma non si può fare proprio niente? La parola spetta ai Comuni e all’ufficio tecnico, secondo un tecnico , che ha fatto anche politica, delle soluzioni ci sarebbero.