Nocera Superiore. Presunti abusi sessuali su un bimbo di 10 anni, i carabinieri indagano

Nocera Superiore. La città è sotto choc per un presunto caso di abusi sessuali ai danni di un bambino di 10 anni. La madre del piccolo, dopo aver notato delle escoriazioni e dei rossi nelle parti intime del bambino, ha deciso di portarlo all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore denunciando che il figlio sarebbe stato oggetto di violenze. I sanitari di turno hanno preso in carico il bambino sottoponendolo a vari controlli per accertare la realtà dei fatti. Sembrerebbe che l’episodio si sia verificato nella piazzetta a pochi passi dalla scuola Marco Polo e che, in base al racconto di alcuni testimoni, il presunto aggressore sia un ragazzo di 25 anni. Il giovane è stato immediatamente rintracciato dai carabinieri e condotto in caserma per le opportune verifiche. Dopo essere stato ascoltato per alcune ore il 25enne sarebbe stato riaccompagnato a casa ma nessuna conferma ufficiale è arrivata dalle forze dell’ordine. Ora si attende il responso dei medici che accerterà se effettivamente il piccolo sia stato vittima di abusi sessuali. Il piccolo si trova ancora in ospedale dove è mantenuto in osservazione ed è supportato da una psicologa