«Nel 2013 avevamo 127mila clienti, il 2018 lo abbiamo chiuso a quota 2,2 milioni. Ma non vogliamo fermarci qui: nel 2027, quando la nostra flotta potrà contare su 29 navi, arriveremo a 5,5 milioni di ospiti»: lo ha detto a Southampton, a poche ore dal battesimo della Bellissima, il country manager di Msc Italia, Leonardo Massa.La Msc Bellissima, sedicesima nave della compagnia, entrerà in servizio a Genova il prossimo 17 marzo per poi essere trasferita negli Emirati Arabi, quando, a novembre, sarà consegnata la Msc Grandiosa. Gli interni di Msc Bellissima sono un mix di stile italiano e lusso, made in Costa d’Amalfi, rigorosamente garantiti dalla qualità e dall’esperienza ultratrentennale della Contract Ar.Da di Maiori, azienda specializzata nella progettazione e fornitura di arredi per alberghi, ville di lusso e navi. Sulla Bellissima – come per la gemella MSC Meraviglia – gli interni delle cabine, i divani, le poltrone, i tessuti per le diverse tipologie di alloggi, gli arredi dei 12 ristoranti, dei 20 lounge bar e delle aree comuni, sono stati realizzati con manifatture Contract Ar.Da, utilizzando materiali e manodopera di assoluta eccellenza.Entrambe le navi sono state realizzate dai cantieri Stx France; “madrina” della Bellissima, è stata l’attrice italiana Sophia Loren.