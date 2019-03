Napoli. Zeppola di San Giuseppe gigante al Gran Caffè Gambrinus, il dolce entra nel Guinnes World Record

Napoli. Domani si festeggia San Giuseppe e la tradizione campana vuole che in tavola vi sia la presenza delle tradizionali zeppole. E chi non vorrebbe sulla propria mensa la delizia prodotta dal Gran Caffè Gambrinus in occasione della festa del papà? Stiamo parlando di una Zeppola di San Giuseppe gigante che entra di diritto nel Guinnes World Record con il suo diametro di un metro ed il suo peso di circa 80 kg ed una copertura realizzata con 25 kg di crema ed amarene. Il creatore è lo chef del Gambrinus Stefano Avellano. Il grande dolce, dopo le foto di rito e le misurazioni che hanno ufficializzato il record, è stato offerto a tutti i passanti insieme ad una buona tazza di caffè.