Napoli. Nuovo Teatro Sancarluccio. Maresa Galli (Trio) – tra swing e bossa nova -, venerdì 8.3.2019.

Articolo di Maurizio Vitiello – Il Nuovo Teatro Sancarluccio presenta Maresa Galli (Trio) in concerto – tra swing e bossa nova –

Venerdì 8 marzo 2019, alle ore 21:00, presso il Nuovo Teatro Sancarluccio, si terrà il concerto di Maresa Galli (Trio) – tra swing e bossa nova.

Dopo la pubblicazione dell’album All of Me Maresa Galli, eclettica artista dalla voce calda e fluida, terrà un concerto-reading, accompagnata dall’elegante supporto musicale dei maestri Bruno Persico (arrangiatore e direttore artistico del cd) al pianoforte e Luca Signorini al violoncello.

La brava vocalist segnala: “Omaggio i maestri che mi hanno accompagnata nel mio viaggio musicale: Gershwin, Ellington, Jobim, Charmichael, padri di melodie intramontabili”.

In scaletta celeberrimi standard di jazz, da “Tenderly” (W.Gross/J.Lawrence) a “All of Me (G.Marks/S.Simons)”, brano che dà il titolo all’album omonimo, da “How Insensitive” (N.Gimbel/V.de Moraes/A.C.Jobim) a “The Man I love” (G.Gershwin/I.Gershwin), da “A Night in Tunisia” (D.Gillespie/F.Paparelli) a “My Funny Valentine” (R.Rodgers/L.Hart) passando per “Snow” (B.Persico/M.T.Galli) e altre composizioni originali. I

l repertorio è interpretato con tocco classico dai musicisti che spaziano dallo swing alla bossa nova, passando per Charlie Parker e suite di Bach.

Nel concerto-reading, i momenti musicali saranno alternati da letture di versi di compositori e poeti.

Assolutamente, da non perdere; sarà una serata di classe.

