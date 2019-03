Napoli , sulle pizzerie racket anche sui cartoni e non solo i Sibillo . Uno scenario scioccante quello che viene ricostruito per la vicenda che tiene banco in Campania descritta da Leandro Del Gaudio su Il Mattino.

Non solo soldi e consumazioni a sbafo nella pizzeria sotto casa. Non solo rate settimanali, maxitangenti tre volte l’anno (fino a 10mila euro prima di Natale), ma anche un sistema più subdolo e ramificato, qui tra i vicoli del centro storico cittadino. Non solo paranze di morti di fame che terrorizzano il centro storico, ma un sistema più ampio in grado di taglieggiare forniture e commesse di decine di negozi.

Parliamo del «racket sulle buste e sui cartoni per le pizze», vale a dire le forniture essenziali per i tanti esercizi commerciali che vendono il prodotto napoletano più conosciuto al mondo. È una delle piste battute in queste ore, all’indomani del decreto di fermo notificato a carico di gente del calibro di Vincenzo Sibillo, 56enne padre di Emanuele e Pasquale Sibillo (il primo ammazzato nel 2015, il secondo in cella); di Giosuè Napolitano, 46enne padre di un killer della paranza dei bimbi conosciuto come o nannone; Giovanni Ingenito, 24enne della zona dei Banchi nuovi e Giovanni Matteo, 28enne di via San Filippo e Giacomo, tutti accusati di aver taglieggiato per anni la pizzeria Salvatore Di Matteo.

L’ALTRO CLAN

Operazione chirurgica, decisiva la testimonianza resa dai soci della pizzeria, in uno scenario decisamente più ampio. C’è infatti la convinzione che ci siano altri gruppi in circolazione all’ombra dei Decumani, gente che in questi mesi ha provato a strappare ai Sibillo la leadership (e gli incassi) del racket. Si parte da una domanda: se è vero che i soci della pizzeria Di Matteo hanno sempre versato il pizzo, fino a concedere una tangente da 5mila euro poco prima di Natale e altre tranche a gennaio, per quale motivo sono stati esplosi colpi di pistola nella saracinesca del locale? Chi aveva interesse ad attirare attenzione contro la pizzeria Salvatore Di Matteo? Certo non i Sibillo, finiti ora in cella, quanto basta a spostare l’attenzione su altri gruppi in circolazioni. Riflettori puntati contro l’ennesimo gruppetto criminale ritenuto legato ai Mazzarella, da sempre schierati contro i Sibillo (che, a loro volta godono del sostegno dei Rinaldi e dei Contini). Dal vicolo all’area metropolitana, dalle estorsioni alla pizzeria sotto casa, ad uno scenario decisamente più ampio. E sono le dichiarazioni messe a verbale da alcuni pentiti nel corso della misura cautelare sulla faida tra i Sibillo e i Buonerba a svelare quanto è complesso il sistema del racket da queste parti. È il pentito Pasquale Orefice a raccontare del business delle «buste ai commercianti e dei cartoni delle pizze», a proposito del ruolo svolto in questi anni da Ciro Contini. Un personaggio pericoloso, che avrebbe assunto la guida della paranza dei bimbi, rimasta acefala dopo la morte di Emanuele Sibillo. Difeso dai penalisti Giovanni Abet e Dario Vannetiello, Ciro Contini (nipote omonimo del boss della camorra Eduardo o romano) deve difendersi dall’accusa di omicidio di Luigi Galletta, un meccanico estraneo alla camorra, colpito a morte perché cugino di un affiliato ai Buonerba. Uccideva «per sfizio» – dicono i pentiti – ma avrebbe anche gestito il racket nella zona dei Decumani. È in questo scenario che vanno avanti le indagini su minacce e attentati nel centro storico. Dopo gli spari alla pizzeria «Terra mia» di via Duomo, dopo la bomba all’esterno della pizzeria Sorbillo e gli spari contro il locale di Salvatore Di Matteo, si lavora sul versante opposto. Indagini sui rivali, sulla holding dei Mazzarella. Ed è in questo scenario che vanno calate le dichiarazioni dei soci della pizzeria Di Matteo, a proposito di «facce nuove che si vedono di recente nella zona». Indagine condotta dai pm Celeste Carrano, Urbano Mozzillo, sotto il coordinamento dell’aggiunto Giuseppe Borrelli, ora si punta a colpire i rivali dei Sibillo nella corsa all’oro di Napoli, al grande business di pizze e focacce nel cuore cittadino, che non risparmia neppure i cartoni delle pizze.