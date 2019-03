Napoli schianta la Roma che sprofonda

Napoli vince 4-1 all’Olimpico contro la Roma e torna a -15 dalla Juventus. I giallorossi sprofondano nella crisi . Importante vittoria della Spal a Frosinone. Finisce in parità la sfida tra Fiorentina e Torino. Il Bologna piega al 96′ il Sassuolo 2-1

I gol

Roma-Napoli 1-4: 36′ st, palla vagante in area, Younes prova la conclusione a rete, respinta, al secondo tentativo firma il poker

Roma-Napoli 1-3: al 9′ st Verdi firma il tris da posizione favorevole al termine di un contropiede avviato sulla sinistra da Ruiz

Roma-Napoli 1-2: al 5′ st Mertens prova il tiro, rimpalla Fazio, Callejon la rimette in mezzo per il belga che insacca da 2 passi

Roma-Napoli 1-1: al 49′ pt Perotti spiazza Meret e trasforma il rigore concesso per fallo del portiere campano in uscita su Schick.

Fiorentina-Torino 1-1: al 34′ pt Baselli pareggia con un gran destro all’incrocio dei pali, scagliato da poco fuori area di rigore.

Frosinone-Spal 0-1: al 13′ pt Vicari firma il vantaggio ospite. Corner battuto da Kurtic e colpo di testa vincente del difensore.

Fiorentina-Torino 1-0: 7′ pt, Vitor Hugo intercetta un lancio lungo granata, imbeccando Simeone, che si libera di Sirigu e insacca.

Roma-Napoli 0-1: al 2′ pt assist vellutato di Verdi per Milik che aggancia di tacco e di sinistro scaglia una bomba sul primo palo.