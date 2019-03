NAPOLI PRONTO ALLE PROSSIME SFIDE – SI SPERA NEI GOALS DI LORENZO E DI DRIES

Il Napoli avrà modo di dimostrare in questa fase di essere nel campionato 2019 una realtà calcistica importante a livello nazionale e d internazionale. Prima il Sassuolo poi il Salisburgo per fare un salto di qualità tra le migliori formazioni europee e i n campionato consolidare un cammino difficile ma prezioso per le ualificazioni Champions.

Cosmin Contra, commissario tecnico della Romania, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino: “Chiriches è pronto e ha voglia di fare grandi cole col Napoli, in attesa di averlo con me per gli impegni con la Romania. Sono felice. Vlad ha sofferto l’assenza di oltre cinque mesi, ma ora so che sta bene. Del resto ha ben figurato nei 60′ in cui ha giocato contro lo Zurigo. Io lo aspetto con ansia: non è solo il capitano della Romania ma anche un calciatore molto importante per noi, dentro e fuori dal campo. Ci è mancato. Sarebbe molto positivo se giovedì giocasse 30-40 minuti. Ha voglia di spaccare il mondo e ha bisogno di minuti nelle gambe. In Europa League l’ho visto bene, sia dal punto di vista fisico che di sicurezza. C’è tuttavia un grande allenatore come Ancelotti che saprà gestirlo al meglio”.