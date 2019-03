Napoli. Paura a Piazza Garibaldi, extracomunitario aggredisce un 51enne mandandolo in ospedale

Napoli. Paura questa mattina in Piazza Garibaldi. Erano da poco passate le 9 quando alcuni agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno notato un 30enne colpire ripetutamente al volto un uomo. Intervenuti immediatamente hanno fermato l’aggressore, un extracomunitario, prestando i primi soccorsi al ferito che perdeva sangue a seguito delle percosse subite. Il 30enne è stato tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e condotto presso il carcere di Poggioreale. La vittima dell’aggressione è un ambulante napoletano di 51 anni che, dopo aver assistito ad un tentativo di rapina posto in essere dall’extracomunitario ai danni di una donna, era intervenuto per difenderla e farla scappare. Il 30enne a questo punto lo aveva gettato a terra colpendolo ripetutamente con calci e pugni e cercando di sottrargli il borsello che aveva con sé, fino ad arrivare a colpirlo al volto un una bottiglia di vetro. Il 51enne è stato condotto in ospedale dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di giorni dieci