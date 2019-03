Napoli, tra nà zepulella e nà sfogliatella campanella

Se ti trovi a Napoli di passaggio per Piazza Garibaldi oppure sei appena sceso dal treno e desideri una sosta golosa e ristoratrice, allora non puoi fare a meno di passare da Sfogliatelab, prendi un ottimo caffè, assaggi una delle numerose paste esposte, in questo periodo và per la maggiore la zeppola di San Giuseppe con la crema e la cerasella, fritta o al forno. Ma il piatto dolce forte della casa è sicuramente la Sfogliatella Campanella, una golosa novità composta da una sfoglia esterna rivestita all’interno di cioccolato, che racchiude un cuore di babà, farcito con crema di vari gusti, notevole quella al pistacchio, ma anche gli altri non sono male, da provare assolutamente.