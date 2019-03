Napoli. Istituto di Scienze Umane. Sarà presentato venerdì 08.03.2019 il libro di Monica Florio “Acque torbide”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Il libro di Monica Florio “Acque torbide” sarà presentato l’Istituto di Scienze Umane in via Giuseppe Martucci, 35 – Napoli, venerdì 8.3.2019, alle ore 17.30.

Talvolta, può essere pericoloso innamorarsi a quindici anni.

Un romanzo sul fascino perverso del Male che si nutre delle insicurezze e del narcisismo altrui.

Acque torbide

di Monica Florio

Edizioni Cento Autori

Venerdì 8 marzo 2019, alle ore 17.30, presso l’Istituto di Scienze Umane in via Giuseppe Martucci, 35 – Napoli, si presenterà il romanzo “Acque torbide” di Monica Florio (Cento Autori Edizioni).

Con l’Autrice interverranno Annella Prisco e Michele Rossena.

Letture di Mariarosaria Riccio.

Una pista per seguire il libro:

Michele è un ragazzino intelligente e intuitivo ma, a causa dall’aspetto un po’ singolare – è basso, grassottello e con gli occhiali –, viene preso di mira dai coetanei, che lo chiamano Polpetta.

Quando scopre il legame tra la sorella Valentina e l’istruttore di nuoto, un pedofilo seriale, decide nonostante la fobia per l’acqua, di iscriversi in piscina.

Guidato dall’intuito, Michele cerca di mettere in guardia Valentina dal suo seduttore, ma, al tempo stesso, decide di non rivelarlo ai genitori e di mantenere il segreto.

Alla fine, quando tutto sembra essersi risolto e il passato non è più fonte di turbamento, un altro mostro, altrettanto pericoloso, tenterà di colpire Michele negli affetti più cari.

Questo romanzo young-adult esplora la pedofilia che colpisce gli adolescenti, sottovalutata ma altrettanto pericolosa perché basata sul plagio.

“Acque torbide” di Monica Florio (Edizioni Cento Autori), pp. 190, euro 12.00

Collana Storie per crescere diretta da Pina Varriale

Ecco una breve scheda sull’autrice:

Monica Florio, napoletana, è una giornalista e operatrice culturale. Scrive di disagio giovanile, infanzia negata e omofobia. Ha pubblicato il saggio “Il guappo – nella storia, nell’arte, nel costume” (Kairòs Edizioni, 2004), la raccolta di racconti “Il canto stonato della Sirena” (Ilmondodisuk Libri, 2012) e il romanzo “Puzza di bruciato” (Homo Scrivens, 2015).

È l’autrice dei romanzi di narrativa scolastica “La rivincita di Tommy. Una storia di bullismo omofobico” (La Medusa Editrice, 2014) e “Ragazzi a rischio. Una nuova avventura per Tommy” (La Medusa Editrice, 2016).

Da non perdere, da seguire.

Utile per gli studiosi del fenomeno e della psiche.

Maurizio Vitiello