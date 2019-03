Fabiàn Ruiz colpito dall’influenza suina. Superato il rischio contagio per i suoi compagni di squadra, che però restano anche loro sotto osservazione dei medici della squadra.

Lo spagnolo è stato infatti ricoverato per aver contratto il virus H1N1. A comunicarlo è stata la stessa Federazione spagnola, che ha allertato con urgenza il Napoli, visto il rischio di contagio della malattia, che ha provocato problemi respiratori al calciatore.

Per lo spagnolo potrebbero essere necessari altri giorni di riposo ed è dunque a rischio la sua presenza nel match di cartello contro la Roma.

Il centrocampista del Napoli rimarrà in ospedale per qualche altro giorno, e forse non prenderà parte dalle prossime partite del campionato fino a quando non sarà pienamente in sesto.

Ora sta bene, ma tenerlo sotto osservazione è fondamentale .

