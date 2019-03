Napoli. Aumentano i centenari. Al traguardo dei 100 anni Florio Ruggiero.

Articolo di Maurizio Vitiello – I centenari aumentano. 100 anni e non li dimostrano. Auguri a Florio Ruggiero.

Si vive sempre meglio in Italia e i centenari aumentano.

L’attuale decana d’Italia ci sembra che sia Maria Giuseppa Robucci di anni 116; nata il 20 marzo 1903 e vivente ad Apricena (Puglia).

Il decano invece è Salvatore Cavallo di anni 109; nato il 16 maggio 1909 e residente a Torino.

Fra pochi giorni a Napoli ci sarà un altro centenario.

Florio Ruggiero, nella foto in allegato, è nato a Napoli il 9 aprile del 1919, o almeno questa è la data in cui la sua nascita è stata dichiarata.

In realtà si è appena scoperto che, essendo nato in casa, la dichiarazione è avvenuta qualche giorno dopo, ma nessuno ricorda più quando.

Era il secondo di sei figli e oggi vive con l’unico fratello, Edmondo, di 94 anni.

Diciamo che la longevità è una caratteristica di famiglia, perché la madre ha vissuto fino a 102 anni. La cosa sorprendente è che non fa controlli medici e che, a parte qualche piccolo problema tipo l’abbassamento della vista o dell’udito e una stabilità non più perfetta, potremmo dire che è in perfetta salute.

Esce regolarmente, anche se da alcuni anni non più da solo, e non ha perso la voglia di incontrare persone per scambiare quattro chiacchiere.

Come per la maggior parte delle persone anziane, il principio guida che dovrebbe regolare la vita secondo lui è la tradizione, e il passato è sempre meglio del presente.

La continuità è stata la chiave della sua vita.

Ha lavorato per 40 anni per la stessa azienda (era inizialmente la OCREN, che, poi, negli anni ha cambiato proprietà fino a entrare a far parte dell’Ansaldo).

Per un lunghissimo periodo ogni anno ad agosto se ne andava a fare un viaggio organizzato, rigorosamente in pullman, e in quel periodo ha fatto amicizie con persone di tutta Italia con cui è rimasto in contatto per una vita.

Ha una grande passione per Napoli, di cui conosce ogni angolo e su cui può raccontare storie per ore, e per una raccolta incredibile di libri sulla città, sui musei cittadini e sui dintorni.

Verrà, festeggiato domenica 7 aprile 2019, anche perché sembra la vera nascita.

Vive in zona Arenella.

Ad maiora semper.

Maurizio Vitiello