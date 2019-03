Napoli. Ambulanza blocca temporaneamente la strada per un intervento, minacciato l’autista che si barrica all’interno del mezzo

Napoli. Ancora un’aggressione ai danni del personale sanitario. Questa volta ad avere la peggio è stato un autista del 118. Nel primo pomeriggio l’ambulanza si trovava in corso Umberto per un intervento di soccorso ed era ferma in attesa di caricare a bordo un paziente, bloccando di conseguenza temporaneamente la strada. Ma non tutti hanno la pazienza ed il buon senso di attendere che l’ambulanza termini il proprio servizio ed infatti un uomo che viaggiava alla guida di uno scooter ha cominciato a suonare il clacson in segno di protesta insultando verbalmente il personale del 118. Dopo poco dalle parole è passato ai fatti e, toltosi il casco, si è diretto verso l’autista dell’ambulanza con fare poco rassicurante ed ha cominciato a strattonarlo ed a minacciarlo di morte. L’autista, chiaramente spaventato, si è barricato nell’ambulanza per evitare il peggio fino a che la situazione non era ritornata alla tranquillità grazie all’intervento delle forze dell’ordine.