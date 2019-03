NA21-22/3/19 L’Ass. Culturale presso la Sala Sannazaro presenta la IIa edizione di “IN-CORTIRAVVICINATI”

Riceviamo e pubblichiamo

IN-CORTI RAVVICINATI – II EDIZIONE

Rassegna cinematografica

Studio Hero e GoNaples Ass. Culturale presentano il 21 e il 22 marzo 2019, dalle ore 19.00 presso la Sala Sannazaro in Via Mergellina 9B, la seconda edizione della rassegna cinematografica curata da Andrea Piretti IN-CORTI RAVVICINATI.

Sei i cortometraggi in rassegna presentati da altrettanti autori e/o autrici campane under 30.

Ogni serata prevede la proiezione di tre cortometraggi con a seguito dibattito aperto con autori, cast tecnico e artistico e ospiti in sala.

Scopo della Rassegna è quello di creare un momento di condivisione e scambio tra professionisti del settore.

L’ingresso è assolutamente gratuito.

Di seguito il programma per le due giornate della rassegna:

Giovedì 21 marzo 2019 – Ore 19.00

• “Sentiero” ( 22’) di Alessia Cammarota

• “La Stanza” (7’) di Michele Assante

• “Appocundria” (35’) di Mino Capuano

Venerdì 22 marzo 2019 – Ore 19.00

• “Pierrot” (12’) di Antonio Longobardi

• “Racconti dal Palavesuvio” (15’) di Luca Ciriello

• “Il Distacco” (30’) di Andrea Piretti

Staff organizzaivo:

Andrea Piretti

Umberto Santacroce

Erica De Lisio

Luca Adelfi

Vittorio Adinolfi

