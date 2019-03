NA 4/4/19 presso la Sala Sannazaro edizione di Marzo del Salotto Cerino.

Salotto Cerino

Giovedì 4 aprile alle ore 18 nella Sala Sannazaro – Via Mergellina 9, (Cripta Chiesa S.Maria del Parto a Mergellina, Il professore Francesco D’Episcopo incontra gli amici del Salotto Cerino con un intervento su: “Napoli città creativa” – una sua ultima pubblicazione. Intermezzi musicali del maestro chitarrista Gianni Festinese e del maestro pianista Antonio Buhne. L’invito è valido non solo per gli amici ma per tutti coloro che desiderano parteciparvi.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews