NA 4/3/19 presso il PAN Napoli la Conferenza stampa dell’artista Angela Luce “Wilkipedia vuole oscurare Angela Luce – Perche?”

Cronaca di un evento

Ieri lunedì 4 Marzo 2019 presso il PAN Palazzo delle Arti di Napoli in via dei Mille 60 – Napoli, abbiamo presenziato alla Conferenza stampa dell’artista Angela Luce. Al tavolo dei relatori con l’artista, la giornalista Giovanna Castellano- Addetta Stampa dell’artista e il Prof. Avv. Vito Iorio – Docente di Diritto Costituzionale presso l’università degli Studi di Salerno.

In sala erano presenti anche alcuni esponenti della stampa.

Ha aperto l’evento la giornalista Giovanna Castellano con il saluto ai presenti passando subito ad informare le ragioni per cui è stata organizzata la Conferenza Stampa. La Castellano ha tracciato un ampio profilo dell’artista Angela Luce ed ha citato i moltissimi premi che le sono stati conferiti nel corso della sua lunga carriera artistica, affermando che, nel Dicembre 2017 Wilkipedia ha effettuato la cancellazione dalla pagina dedicata all’artista, molti dei premi che le sono stati conferiti, con il divieto di ulteriore pubblicazione con minaccia di blocco.

La parola è passata poi al prof. Vito Iorio ed a seguire, ad Angela Luce.

Diversi sono stati gli interventi da parte di personaggi presenti in sala.

Giovanna Castellano ci scrive che:

“Nel corso della conferenza stampa si è appreso che alcuni personaggi che contribuiscono alla gestione delle pagine di Wikipedia stanno, ormai da anni, boicottando la pagina di Angela Luce.

Lo fanno attraverso la eliminazione sistematica di notizie che riguardano il suo invidiabile percorso artistico, eliminando premi, incontri istituzionali, intere sezioni, deridendo e minacciando Giovanna Castellano la quale, da oltre dieci anni, è l’Addetta Stampa dell’artista.

Come è stato specificato durante l’incontro dall’avvocato Vito Iorio che assiste Angela Luce in questa inspiegabile vicenda, questo è solo il primo passo per ottenere la fine di ogni discriminazione nei confronti di Angela Luce.

Da Giovanna Castellano è partito l’invito ad essere molto prudenti e, qualora si pensasse di fare donazioni a Wikipedia, di pensarci bene perché in realtà non è attendibile e, nella sostanza, non è un’enciclopedia.”

Angela Luce è stata oggetto di molti complimenti da parte dei presenti e

l’incontro è stato chiuso con il saluto ed i ringraziamenti dei relatori per i presenti in sala.

Alberto Del Grosso

Garante dei Lettori

del giornale Positanonews