NA 15/3/19 presso il Salotto Napoletano incontro dedicato a Raffaele Viviani, Francesco e Renato Fiore.

Venerdì 15 Marzo u.s. presso la Sede del CRAL del Comune di Napoli in via di Pozzuoli 62/63, Bagnoli Napoli, è stato presentato l’incontro dedicato a Raffaele Viviani, regista, scrittore, commediografo e Francesco e Renato Fiore, insigni poeti autori della canzone napoletana.

L’incontro è stato brillantemente presentato da Ralph Stringile.

La serata è stata aperta con il saluto del presentatore Stringile che ha introdotto le organizzatrici Franca Maria Rodelli, attrice e poetessa e l’altra organizzatrice pittrice e poetessa Rita Pirro.

La parola è passata poi alle organizzatrici che hanno salutato il numeroso pubblico che affollava la sala. A seguire, Ralph Stringile ha presentato il giornalista, cantante e attore Enzo D’Anna che attraverso poesie, canzoni e il teatro di Raffaele Viviani ha condotto la platea in una sintesi dello spettacolo Dint’o Quartiere, nato da un’idea di Lello Pipolo.

Presentato inoltre il maestro Stefano Busiello, curatore dello spettacolo.

Il presentatore ha presentato di volta in volta i diversi partecipanti che si sono susseguiti nel corso dei due tempi in cui è stato diviso lo spettacolo.

Per Raffaele Viviani hanno partecipato:

Enzo D’Anna, giornalista attore e cantante; Lello Pipolo, attore e cantante; Peppe Pagliuso, cantante e attore; Michela Ruggiero, attrice; Peppe Arpaia, attore e cantante; Giò Siciliano, cantante e attrice; Stefano Busiello musicista.

Per Francesco e Renato Fiore hanno partecipato:

Salvatore Minopoli, cantante chitarrista; Giuseppe Scognamiglio, tenore; Raffaele Manfredonia, Cantante; Lucio Cecchini, tenore; Franca Maria Rodelli, attrice e poetessa; Alessandra Cecere, attrice.

Con la partecipazione di Rosaria Mennillo, nipote d’arte, attrice e regista; Luca, cantante.

Hanno partecipato inoltre: Antonio Onorato cantante, accompagnato alla chitarra dal maestro Gianfranco Matarazzo e il maestro Luca Carbone, intrattenitore del CRAL Comune di Napoli.

Sono intervenuti il prof. Aldo De Gioia, storico e il sottoscritto giornalista, Garante dei Lettori del giornale Positanonews.

Tra il primo e secondo tempo è stato offerto un buffet che il pubblico ha dimostrato di gradire.

Il secondo tempo ha visto alternarsi ancora vari partecipanti.

L’incontro è stato chiuso alle 21 circa con il saluto e i ringraziamenti di Ralph Stringile e delle organizzatrici.

Sono state scattate diverse foto ricordo che sono inserite nel corpo del presente articolo.

Fiori sono stati offerti alle protagoniste.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews

Spero di non aver dimenticato qualche nominativo che se mi viene comunicato lo inserisco nel mio scritto.

PS. E’ in lavorazione un filmato composto di flash audiovideo girato durante la serata che verrà inserito stasera o domani.