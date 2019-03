NA 14/3/19 presso il Circolo Ufficiali Marina Militare Italiana pres.to “Il sogno, infinita ombra del vero”.

Cronaca di un evento.

Giovedì pomeriggio 14 Marzo u.s. presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare Italiana in via Cesario Console 3 bis -Napoli, è stato presentato l’incontro “Il sogno, infinita ombra del vero”.

Il salone del Circolo era gremito di pubblico.

L’incontro a cui ha partecipato Giò Siciliano accompagnata al piano dal maestro Gabriella De Carlo è stato brillantemente presentato da Adriana Longarzo.

Il pomeriggio canoro è stato aperto da un Ufficiale della Marina Militare con il saluto di benvenuto a tutti i presenti, parola passata poi ad Adriana Longarzo che ha salutato cordialmente il pubblico presente introducendo poi Giò Siciliano e il maestro Gabriella De Carlo.

Adriana ha poi illustrato ampiamente i diversi significati dei sogni passando poi a presentare il primo brano musicale cantato dalla bravissima cantante Giò Siciliano accompagnata al piano dal grande maestro Gabriella De Carlo.

Nella serata è stato presentato un ventaglio di canzoni napoletane fatte rivivere da Giò e dal maestro De Carlo.

Tutti i brani cantati sono stati introdotti da Adriana Longarzo intervallando le presentazioni con le illustrazioni dei vari significati dei sogni.

Il pubblico ha applaudito ampiamente dimostrando di gradire lo spettacolo.

L’incontro è stato chiuso con il saluto e i ringraziamenti di Adriana Longarzo, Giò Siciliano e il maestro De Carlo dopo un’ora e passa trascorsa velocemente sulle note di celebri brani musicali e di narrazioni di Adriana.

Piante sono state donate alle protagoniste della serata. Il pubblico oltre ad applaudire, si è soffermato a salutare le protagoniste ed esprimere loro congratulazioni per siffatto evento.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews