Muore un’icona del degli anni 90. Addio a Keith Flint, il cantante dei Prodigy

Addio a Keith Flint, il cantante dei Prodigy, che a soli 49 anni, è stato trovato morto nella sua casa in Inghilterra. Per la polizia si tratterebbe di un caso non sospetto, ma secondo l’amico Liam Howlett, anima e cervello del gruppo, Keith si sarebbe suicidato, anche se per il momento la versione non viene vista come “fonte ufficiale”

Una grande icona degli anni 90, con quei corni mefistofelici così caratteristici e quelle mosse tarantolate , Flint è stato insieme ai Prodigy uno dei profeti della rivoluzione dei suoni, l’elettronica dei rave party e dei club underground che diventa sistema e si fa globale. Voce e immagine della band, mentre Liam Howlett ne era l’anima prima e il cervello, partito come ballerino all’inizio e poi entrato al centro della scena con quel tono stridulo e metallico, matto performer sul palco, Flint bucava naturalmente gli schermi e con i Prodigy, grazie al genio di Howlett, si mise in testa a quella generazione (Chemical Brothers, Fatboy Slim, ma anche Massive Attack e tutta la scena di Bristol) che fece ballare i suoi coetanei nei club di tutto il mondo: a Milano ancora si ricordano i memorabili mercoledì dei Magazzini Generali.