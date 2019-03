MOSTRA DELLA CAMELIA A SORRENTO. IL CONTRIBUTO DEL MUSEO CORREALE

Il presidente della Fondazione Correale, Gaetano Mauro, il Maestro fioraio Ruoppo, le Amiche del Museo, l’esperta botanica Dolores, si sono incontrati nel Parco del Museo, poco prima dell’inaugurazione a Villa Fiorentino, per offrire un contributo storico artistico alla Mostra.

Ruoppo, figlio del custode del Museo, ha ricordato che la sua infanzia era in questo giardino, e che le primissime edizioni si sono svolte qui. Le Amiche del Museo hanno offerto un contributo scientifico con la loro socia amica Dolores esperta in botanica. Il presidente Mauro ci fa accarezzare l’idea di riorganizzare in questo parco le prossime edizioni della Mostra della Camelia. Intanto abbiamo goduto delle grandi piante di camelie presenti nel parco, alba plena e la camelia del samurai.Nel video realizzato dagli inviati di Positanonews, coglierete inoltre anche la parte artistica dei dipinti del salone delle feste.