Morto Andrea Bizzotto, il 33enne che scrisse un libro dedicato a sua figlia

Se n’è andato Andrea Bizzotto, il 33enne di Cittadella che aveva scritto un libro-testamento per la figlia Giulia Grace, di soli due anni. Un libro che permettesse alla sua bambina di ricordarsi di lui, anche quando non ci sarebbe stato più.

Andrea era malato di cancro. Aveva scoperto la malattia prima ancora che la piccola Giulia nascesse: “Mi sono sottoposto a 30 radioterapie locali e a 4 cicli di chemio adiuvante. Ma dopo meno di un anno era in metastasi” . Lottava duramente contro la malattia, ma sapeva che sarebbe stata dura e, per questo, aveva deciso di scrivere un libro, “Un maldestro in bicicletta”, e registrare dei video, da lasciare alla figlioletta, perché potesse conoscere il suo papà.

“Nessuno merita un tumore incurabile a 33 anni. Meritavo la possibilità di crescere ed educare la mia piccola Giulia, portarla al primo giorno di scuola, prepararle il suo cibo preferito con amore, fare un viaggio da solo con lei. Mi meritavo almeno di lasciarle un ricordo reale di me”. Con queste parole, Andrea aveva annunciato la sua malattia e la sua idea di scrivere una testimonianza di sé.

Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate e, alle 4 della notte tra giovedì e venerdì, Andrea si è spento.

