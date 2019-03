Vico Equense. “Pugno duro e tolleranza zero contro gli sversamenti e gli illeciti che stanno devastando il nostro territorio” – ha dichiarato il Presidente dell’Ente Parco dei Monti Lattari.

“Carissimo presidente Tristano dello Ioio – dichiara Pino De Vivo, residente della montagna – grazie per aver iniziato un leggero senso di controllo al Faito involgendo, finalmente, anche la Polizia Provinciale (Polizia Metropolitana di Napoli), e sono sicuro e lo spero che non sono solo i soliti sigilli e foto con panorama delle forze dell’ordine ma un inizio di controlli anche con l’aiuto dei residenti che vogliono una volta per tutte uscire dal degrado che la montagna è stata portata da anni.

Le ricordo che lei, la Forestale e la Polizia Provinciale siete passati vicini allo sversamento adiacente al Centro Sportivo; come mai non avete messo i sigilli e non avete sequestrato anche quell’area? La polizia Provinciale non l’ha visto?

Ecco ancora una volta mi tocca denunciare questa mancanza, e come voi ci avete fatto capire di voler portare controlli e legalità bene che sia fatto anche al più presto anche lì. Per alcuni residenti che si lamentano di vedere denunce in rete e articoli di giornale a riguardo dico, DENUNCIARE NON SIGNIFICA PARLARE MALE DEL FAITO. QUINDI SE NON VOLETE FARLO – conclude – VA BENISSIMO MA NON LEGGETE FISCHI PER FIASCHI!”.