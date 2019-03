“Fermati, gridava il maresciallo Aldo Fabrizi al ladro Totò con la valigia in mano – ci ricorda Pino De Vivo, residente della montagna – Totò rispondeva, ma se mi fermo poi tu mi acchiappi, ecco: questo sta succedendo al Faito!

Ricapitolando: un’associazione di parapendio con una cinquantina di maestri ed esperti di volo, che fanno impazzire il Web con i loro video, chiedono ed ottengono un permesso dal comune di Castellammare di Stabia, sembra, a detta di male lingue, con l’aiuto di un noto consigliere regionale, per atterrare sull’arenile stabiese, e sembra che siano in possesso di un permesso di lanciarsi da una proprietà privata in località Croce dell’Eremita.

Ovviamente negano di ogni coinvolgimento – conclude – con il taglio abusivo, scellerato e malavitoso fatto a ridosso della Funivia, nel sentiero Cai, al versante Castellammare. Al Faito, come al solito gli stregoni non ne sanno niente e muti a dispetto dei poveri residenti che devono subire, ahimè…”.