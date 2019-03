Il modello italiano Stefano Sala a Positano per lavoro resta affascinato dalla bellezza della città

Il 28enne modello italiano Stefano Sala ha trascorso qualche giorno a Positano per motivi di lavoro. Ultimamente Sala ha accresciuto la sua notorietà grazie alla partecipazione all’ultima edizione del reality “Grande Fratello Vip”, ha fatto tappa a Positano in Costiera Amalfitana per lavoro. Affascinato dalla bellezza di Positano il modello ha scattato una sua foto con alle spalle la caratteristica piramide di case e l’ha pubblicata su Instagram commentandola con questa parole: “Woo Prima Giornata di Shooting terminata…e il panorama su Positano è da mozzafiato… forse una delle più belle città al mondo”.