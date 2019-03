Minori si infuoca campagna elettorale. Opposizioni unite contro Reale

Minori, Costiera amalfitana. A poche settimane dalla presentazione delle liste ci si organizza con un atto clamoroso contro il sindaco uscente Andrea Reale che tenta la scalata per il terzo mandato consecutivo, consentito ai piccoli comuni e in Costa d’ Amalfi lo sono tutti, salvo Positano, Amalfi e Maiori , dove, superando i tre mila elettori, vige il divieto del doppio mandato. Orbene con tre liste Reale avrebbe le elezioni quasi in tasca, unendo le opposizioni si riapre la partita.

Attraverso una nota protocollata presso il comune di Minori i gruppi consiliari :Fratellanza

Minorese e Progetto per Minori ,ufficializzano la loro fusione , partendo dalla presenza in

una nuova compagine dei rispettivi Capigruppo : Cioffi e Mormile gli stessi hanno deciso

di intraprendere un percorso univoco in prospettiva dell’imminente appuntamento

elettorale di Maggio , attraverso l’ individuazione di un candidato sindaco

“terzo”confluendo in un nuovo soggetto.

Si è scelto di fare “tabula rasa” su divergenze e differenze in nome del buon senso quale

prova di maturità credibilità e responsabile politica agli occhi di tutti i cittadini minoresi ,

che hanno diritto e bisogno di un alternativa all’ amministrazione uscente .

Gli esempi nazionali, del resto ,testimoniano come si debbano e si possano superare le

incompatibilità quando vi è lo stesso interesse , che un accordo si può raggiungere ai fini

di uno scopo superiore :Amministrare !

Con questa ferma convinzione la segnaletica dei lavori in corso verrà tolta a breve e si

aprirà una nuova strada che chiunque potrà percorre. Siamo sicuri che porterà lontano

così come nell’ immediato ,toglierà al Sindaco le sicurezze già manifestate di imporsi

ancora una volta come unica via possibile