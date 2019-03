Minori, progetto “bretella”: giovedì prossimo se ne parlerà in Consiglio Comunale

E’ stato convocato il Consiglio Comunale a Minori per giovedì prossimo, 21 marzo, alle ore 18,30. Tra le altre cose, si discuterà della famosa bretella di collegamento alla strada interna. Si legge:

“Come è risaputo, la procedura per la realizzazione della “bretella” di collegamento della strada interna con la statale 163 e dei relativi parcheggi e box auto è stata fortemente rallentata per l’opposizione dei proprietari, i quali sostengono la illegittimità di questa opera pubblica. Nel Consiglio comunale del prossimo 21 marzo si discuterà anche di questo, ed esso è quindi particolarmente interessante per tutti i cittadini coinvolti nell’argomento e specialmente per quanti hanno già espresso disponibilità all’acquisto con prezzi calmierati.

Trattandosi di un tema che riguarda, direttamente o indirettamente, la vita quotidiana dell’intera comunità, nonché le possibilità di ulteriore sviluppo della nostra Minori, la riunione è stata fissata per giovedì 21 marzo (giorno di prevalente chiusura degli esercizi commerciali) alle ore 18,30, anche per consentire un’ampia partecipazione”.

Tra le altre cose si parlerà anche di:

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI DEL 29-11-2018 E DEL 27.12.2018; =

2. APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA. x ANNO 2019; z

3. VERIFICA DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTI n VITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE IN PROPRIETÀ O IN DIRITTO DI SUPERFICIE; v

4. APPROVAZIONE PIANO PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE REDATTO AI SENSI DELL’ART. 58 LEGGE 6 AGOSTO 2008 N.133 E SS.MM.il. – TRIENNIO: a 2019/2020/2021; 2

8. GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – DETERMINAZIONE ANNO 2019; ud

6. ARGOMENTO RICHIESTO DA 1/5 DEI COMPONENTI DEL CONSIGLI) AI SENSI DELL’ART.39, C.2, DELL’ART. 11 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO: “AFFIDAMENTO IN FINANZA DI < PROGETTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DELLA VIABILITA' INTERNA CON LA S.S. 163 AMALFITANA KM 32+500 E RELATIVI PUBBLICI E PERTINENZIALI"; 7. RICHIESTA PERVENUTA DALL'EMITTENTE RADIOFONICA “RADIO RADICALE” - ATTO DI INDIRIZZO: n 8. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CAVA - COSTA D'AMALFI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE POLITICHE z SOCIALI E SANITARIE NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE $2 - VERSALE DI DELIBERAZIONE N.2/5 DEL = 12.12.2018 DEL COORDINAMENTO POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO 52 - APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 9. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.