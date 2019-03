Minori: Le eccellenze della Costa D’Amalfi dal Sentiero dei Limoni al Re Fiascone con Mirko D’Agata seconda pizza al mondo

I prodotti della Costiera Amalfitana, sono ormai conosciuti in tutto il mondo. Il sindaco di Minori Andrea Reale ci manda una bella notizia.

Minori riserva ai turisti le eccellenze della Costa d’Amalfi, dal Sentiero dei Limoni al Re Fiascone, pomodoro prodotto a Tramonti in Costiera Amalfitana, che proprio negli ultimi giorni, grazie alla pizzeria No 900 a Las Vegas, con i suoi pomodori ha fatto vincere al proprietario Mirko D’Agata il premio di miglior pizza napoletana al mondo: infatti, con una marinara fatta con i pomodori del Re Fiascone, a solo due punti dal primo, si è aggiudicata il premio, proprio perché il pizzaiolo ha saputo risaltare il sapore delle materie prime.

Per Minori è un onore che i suoi prodotti facciano parte di classifiche mondiali.

Anche il sentiero dei Limoni, è una bellissima escurione da fare, famosa e rinomata in tutto il mondo dove da Maiori a Minori si attraversa il villaggio di Torre: questo è incastonato in uno dei luoghi più affascinanti della Costiera Amalfitana, baciato dal sole in posizione panoramica sul promontorio che divide le due belle città.