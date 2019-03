Minori: La risposta di Tommaso Manzi a Gaspare Apicella

Riceviamo e pubblichiamo la risposta di Tommaso Manzi ad un pensiero pubblicato da Gaspare Apicella, in un articolo pubblicato il 20 marzo sull’amministrazione comunale di Minori.

Ecco cosa ci scrive:

Egregio Direttore,

spero voglia accogliere e pubblicare la presente nota, consentendo di avvalermi della sua testata per qualche doveroso chiarimento.

Ho avuto modo di leggere l’intervento del prof. Apicella del 20 Marzo, ed anche se con ritardo, avrei piacere di chiarire la mia posizione.

Nell’articolo, con la consueta lucidità ed acutezza, viene delineato il quadro della situazione politica a Minori, in cui sembra che a confrontarsi saranno le compagini già in campo nel 2014.

A tal proposito faccio presente, al fine di smentire alcune voci circolate negli ultimi tempi, che non è mia intenzione supportare direttamente o indirettamente alcuna compagine e quindi di voler indossare nessuna nuova casacca. Il tutto sarebbe contrario ai miei principi, al percorso politico e amministrativo compiuto negli ultimi 13 anni, ma più di ogni cosa non troverebbe, a mio parere, il favore dell’elettorato.

Tutt’altro discorso sarebbe quello di una compagine ex novo fondata su determinati valori e principi e composta da persone animate da autentico spirito di servizio verso la comunità.

Una ipotesi quest’ultima alla quale darei volentieri il mio contributo.

A margine di questa nota mi consenta inoltre di dire la mia sulla questione “bretella” di cui si è discusso anche nell’ultimo Consiglio Comunale del 21 marzo scorso.

Come ho avuto più volte modo di riferire ritenevo, e ritengo a tutt’oggi, l’opera di grande importanza per il futuro di Minori.

Se questa non fosse stata la mia convinzione non avrei sottoscritto, in qualità di Assessore e/o Consigliere, la maggior gli atti deliberativi necessari all’iter di realizzazione, assumendomi conseguentemente anche tutte le responsabilità del caso.

Quel che non mi trovava concorde era il modus operandi successivo alla scadenza del secondo bando.

Avrei preferito un più ampio confronto nell’ambito della maggioranza consiliare, piuttosto che una presa d’atto immediata e su base esclusivamente tecnica.

Ciononostante e a differenza di quanto riportato in qualche comunicato dei giorni scorsi, l’episodio non ha determinato la scelta delle mie dimissioni, protocollate infatti tre mesi dopo,.

Queste ultime sono giunte al termine di un quinquennio in cui la scarsa dialettica interna ha portato ad incomprensioni e divergenze.

Tanto si doveva per doverosa ed opportuna chiarezza.

Nel ringraziarLa per lo spazio concesso La saluto cordialmente.