Minori: Ennesima gratificazione per lo executive-chef Luigi di Ruocco

Minori, Costiera amalfitana . Tutti discepoli di Gaetano Gargano, colui che ha indirizzato la scuola dell’hotellerie di Salerno e provincia sul binario dell’eccellenza.

E’ dell’ultima ora la nomina di un degno rappresentante della Costiera Amalfitana a presidente dell’associazione cuochi salernitani. Luigi di Ruocco, che ha avuto come primo maestro il padre Aniello anch’egli insegnante all’alberghiero di tante persone in Costa d’ Amalfi , è stato da sempre una persona di spicco nell’insegnamento della disciplina per i giovani della costa da Tramonti a Praiano.

Non posso che augurare a Luigi “ad maiora”.

La scuola alberghiera di Mairoi lo ha sempre avuto, con Carlo Ferrigno, come degno rappresentante in tutte le manifrestazioni che vengono allestite per l’Italia

per avvicinare sempre di più i giovani studenti al mondo del lavoro.

Adesso nel suo nuovo ruolo avrà guide importanti quali Alfonso Benincasa, Geppino Angrisani, Gerardo Novi, che ho avuto il piacere di avere colleghi di lavoro negni anni del mio insegnamento tra Salerno e Nocera in feriore.